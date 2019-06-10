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Altaylı Ulaş Sivasspor yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin radarında olan Altay’ın genç savunmacısı Ulaş Zengin için Demir Grup Sivasspor’un teklif yaptığı öğrenildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
Altaylı Ulaş Sivasspor yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin radarında olan Altay’ın genç savunmacısı Ulaş Zengin için Demir Grup Sivasspor’un teklif yaptığı öğrenildi.


Bu sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla Spor Toto Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Altay’ın başarılı stoperi Ulaş Zengin’i Demir Grup Sivasspor’un kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon İzmir’e gelerek Ulaş’ın birkaç maçını canlı gözle izleyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda Sivas ekibinin Altay’a resmi teklifini ilettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların Ulaş için 2 milyon TL bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay istediği belirtilirken, taraflar arasında pazarlığın sürdüğü ve transferin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı öne sürüldü. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda 4’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçta görev yaptı. Ulaş ile Demir Grup Sivasspor’un yanı sıra birçok Spor Toto Süper Lig takımının ilgilendiği de biliniyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
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