Altaylı Altaylı olalı hiç bu kadar alaya alınmadı
Bilimsel program yapmaktan sıkılan Fatih Altaylı İslam'ın reddettiği falcılarla program düzenledi.
Sık sık bilimsel program yapmakla övünen Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünü yaptığı Teke Tek adlı program İslam dininin defaatle reddettiği falcılık ve gelecekten haber veren astrologları konuk etti.
Gezegenlerin hareketlerinden sözde çıkarım yapan sözde uzmanlar ekonomik krizin tarihini bile açıkladı.
Öner Döşer adlı astrolog güneşin hareketliliğine bakarak koronavirüsün daha da artacağını iddia etti. Baştan aşağı saçmalıklarla dolu programda ekonomiyi bile yorumlamayı ihmal etmediler.
Beyin yakan bu saçmalığa sosyal medya üzerinden birçok insan tepki gösterdi.
Sosyal medyada Altaylı ve programı büyük tepki aldı