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Altay'ın yeni teknik direktörü açıklandı!

1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Alper Avcı'nın yerine, takımda sportif direktör olarak görev yapan Töraydın getirildi.

28 Ekim 2018 Pazar 14:22
Altay'ın yeni teknik direktörü açıklandı!

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin iyi bir yapılanma ile gelecek yılların temelini atmak olduğunu belirtti. Alper Avcı'nın yerine teknik direktör olarak Özden Töraydın'ın görev yapacağını aktaran Ekmekçioğlu, Töraydın'ın yardımcılığını da takım kaptanı Murat Uluç'un üstleneceğini bildirdi.

Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı'nın bitmesiyle Altay'ın Süper Lig hedefine yürüyüşünün hızlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda plansız ve hazır olmadan çıktığımız Süper Lig’de tutunamamıştık. Bu yüzden günümüz futbolunun realitelerinden uzaklaşmadan iyi hazırlanmalı ve altyapımızı güçlendirmeliyiz. Bu sezon iyi bir yapılanma ile lig mücadelemiz devam edecek. Geçtiğimiz sezonların ardından yeni başarılara imza atmamız adına camia-taraftar kenetlenmesi yine yüksek önem arz ediyor. Yetiştirici kulüp kimliğini güçlendirmiş, borçlarını yapılandırmış bir Altay her zaman en büyük itici gücü olan camiası ve büyük taraftarının sabır ve desteğiyle hedefe kısa sürede ulaşacaktır."

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da İsmet Taşdemir'le yolların ayrılmasının ardından sportif direktör olarak görev yapan Özden Töraydın, 31. haftadan itibaren takımın başına geçmişti. Özden Töraydın yönetimindeki Altay, ligin son haftasında lider Gümüşhanespor'u yenerek adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:22
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