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Altay’ın golcüsü suskunluğunu bozacak

TFF 1.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:51
Altay’ın golcüsü suskunluğunu bozacak

TFF 1. Ekiplerinden Altay’da geçen sezon rekorları alt-üst ederek gol kralı olan ancak geride kalan 3 haftada golle buluşamayan Marco Paixao, Boluspor önünde suskunluğunu bozmanın planlarını yapıyor.


Geçen sezon başında Polonya’nın Gdansk takımından transfer edilen ve attığı gollerle adeta lige damgasını vuran Altay’ın Portekizli oyuncusu Paixao, bu sezon ise henüz golle tanışamadı. Geçen sezon 33 TFF 1. Lig maçında fileleri 29 kez havalandıran golcü oyuncu, ligi gol kralı tamamlamasının yanı sıra lig tarihinin en golcü ismi olarak da tarihte yerini aldı. Muhteşem bir sezonu geride bırakan Marco, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. Geride kalan 3 haftada henüz siftah yapamayan Paixao’nun, suskunluğunu bu hafta oynanacak olan Boluspor maçında bozmak için antrenmanlarda büyük bir hırsla çalıştığı öğrenildi.



Boluspor’u boş geçmedi


Bolu’da bu sezonki suskunluğunu bozmak isteyen Marco, geçen sezon Boluspor filelerini havalandırmayı başarmıştı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz sona ererken, ikinci devrede İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sahaya çıkan Paixao, takımına galibiyet getiren golü kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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