Altay'dan maç tekrarı için TFF'ye kritik başvuru!

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede klasman dışı olan hakem Alper Çetin, AVAR olarak görevlendirildi. Bu durum üzerine harekete geçen İzmir ekibi, karşılaşmanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Antalyaspor - Altay maçında ismi düdük astırılan 13 hakem arasında geçen Alper Çetin, AVAR olarak görev yaptı. İzmir ekibi, 2-1 kaybettiği mücadele sonrası TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulundu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur."