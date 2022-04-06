  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altay'dan maç tekrarı için TFF'ye kritik başvuru!
Spor

Altay'dan maç tekrarı için TFF'ye kritik başvuru!

Süper lig ekibi Altay, Fraport TAV Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:33:00 -
Altay'dan maç tekrarı için TFF'ye kritik başvuru!

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede klasman dışı olan hakem Alper Çetin, AVAR olarak görevlendirildi. Bu durum üzerine harekete geçen İzmir ekibi, karşılaşmanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Antalyaspor - Altay maçında ismi düdük astırılan 13 hakem arasında geçen Alper Çetin, AVAR olarak görev yaptı. İzmir ekibi, 2-1 kaybettiği mücadele sonrası TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulundu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay