0553 313 94 23

Altay’da Oğuz Han sevinci

TFF 1.

10 Eylül 2019 Salı 12:29
Altay’da Oğuz Han sevinci

TFF 1. Lig’de Boluspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Altınordu’da Oğuz Han’ın da takıma dönmesiyle eksik oyuncu kalmadı.


TFF 1. Lig’de cumartesi günü Boluspor’a konuk olmaya hazırlanan Altay’da karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, lige verilen ara İzmir ekibi için adeta ilaç oldu. Sakatlığı sebebiyle Balıkesirspor Baltok maçının kadrosunda yer almayan deneyimli hücumcu Leandriho’nun sakatlığı tamamen düzelirken, sakatlığı sebebiyle ligin ilk 3 haftasında kadroya giremeyen Oğuz Han Aynaoğlu’ndan da teknik heyetin yüzünü güldüren haber geldi. Deneyimli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Oğuz Han’ın da takıma dönmesiyle zorlu Boluspor maçı öncesinde siyah-beyazlılarda eksik oyuncu kalmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması
    1. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    2. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    3. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    4. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    5. Ekonomistler, politika faizinde..
    6. "Davete elbette ki katılacağız"
    7. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    8. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    9. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    10. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    11. Samsun’da otomobil takla attı
    12. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    13. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    14. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    15. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    16. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    17. Altay’da Oğuz Han sevinci
    18. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    19. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    20. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    21. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    22. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    23. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    24. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
    25. Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz,..
    26. PAÜ yemekhanesinde ‘Turuncu..
    27. TSE’den farkındalığın artırılması..
    28. Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir..
    29. Tenis: American Express İstanbul..
    30. TBMM Başkanı Şentop, Sayıştay Başkanı..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!