Altay’da Oğuz Han sevinci TFF 1.

TFF 1. Lig’de Boluspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Altınordu’da Oğuz Han’ın da takıma dönmesiyle eksik oyuncu kalmadı.

TFF 1. Lig’de cumartesi günü Boluspor’a konuk olmaya hazırlanan Altay’da karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, lige verilen ara İzmir ekibi için adeta ilaç oldu. Sakatlığı sebebiyle Balıkesirspor Baltok maçının kadrosunda yer almayan deneyimli hücumcu Leandriho’nun sakatlığı tamamen düzelirken, sakatlığı sebebiyle ligin ilk 3 haftasında kadroya giremeyen Oğuz Han Aynaoğlu’ndan da teknik heyetin yüzünü güldüren haber geldi. Deneyimli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Oğuz Han’ın da takıma dönmesiyle zorlu Boluspor maçı öncesinde siyah-beyazlılarda eksik oyuncu kalmadı.

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