Altay’da çifte düğün

Spor Toto 1. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay’ın rekortmen gol kralı Marco Paixao ve teknik ekipten Ziya Güler dünya evine girdi.

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de Altay formasıyla 29 gol atarak tüm zamanların gol rekorunu ele geçiren Marco Paixao, İspanyol asıllı nişanlısı Melania ile evlendi. Transfer gündeminde ilk sıraya yerleşen Portekizli yıldız, İspanya’nın Altea şehrinde yakın dostlarının katıldığı sade bir düğün ile sonsuz mutluluğa “evet” dedi.

Siyah-beyazlı ekibin performans analiz antrenörü Ziya Güler ise nişanlısı Ezel Oruç ile dünya evine girdi. İnciraltı’nda düzenlenen düğün spor dünyasından yoğun katılıma sahne olurken, Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Siyah-beyaz Babalar Günü kutlaması

Altaylılar, Babalar Günü’nü ise Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde düzenlenen açık hava partisiyle kutladı. Altay Spor Kulübü ile bir bisiklet firmasının ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Altay’ın Edirne, Gaziemir ve Buca Evka-1 futbol okulu öğrencileri ile birlikte velileri ve taraftarlar katıldı. Babalar ve çocuklarının kıyasıya mücadele ettiği yarışmalar, sürpriz ödüller ve lezzetli ikramlarla renklenen etkinliğin Altay için büyük önem taşıdığını söyleyen Altay Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, “Camiamızda Babalar Günü çok önemli bir gün. Büyük Altay, anne ve babaların evlatlarına tuttukları takımın adını verdikleri özel bir kulüp. Biz de bu geleneği canlı tutan babalarımız başta olmak üzere tüm babalar ve evlatlarına keyifli bir gün yaşatmak istedik” dedi.