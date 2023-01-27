  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den 6'lı masaya 'Erdoğan' cevabı

O dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak! İşten çıkarma dalgası yayılıyor: Milyonluk şirket kervana katıldı!

Hükümet vatandaşı rahatlattıkça bunlar bağırıyor! Seçim şimdiden elden mi gitti?

Bill Gates'ten Ukrayna'ya ağır suçlama! Batı basını sansürledi

Rusya'dan üstü kapalı tehdit! "Savaşa dahil olurlar"

Numan Kurtulmuş'tan tepki: Bu bir insanlık suçu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü! Bir parti daha Cumhur İttifakı'na katılım sürecinde

Türk bilim adamları Türkiye'de buldu: Heyecanlandıran tarihi keşif! Yeni bir bitki türü keşfedildi

Bayraktar SİHA'ların yanına takviye! Ukrayna "çok ihtiyacımız var" deyip duyurdu

Ticaretle ilgili torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Teknoloji Altay tankında müthiş gelişme!
Teknoloji

Altay tankında müthiş gelişme!

ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği çözümlerle seri üretim sürecinde Altay tankına güç katacak. Bu yıl içinde ilk teslimatlar yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 08:56:00 -
Altay tankında müthiş gelişme!

ASELSAN ile projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı/ bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon euroluk sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün Altay tankı projesinde ASELSAN'ın sorumluluklarının belli olduğunu ve sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Görgün, Altay tankına yönelik yürüttükleri çalışmalarda gelinen duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Sistemlerimizin birçoğu hazır, üretimi devam eden sistemlerimiz de var.

Bu da geçmişte yine ASELSAN'a duyulan sorumlulukla çeşitli modernizasyon projelerinde farklı kapsamlarda verilen işlerin aslında bütünselliğinin oluşturduğu bir platform.

Savunma Sanayii Başkanımız da açıkladı, seri üretimin ilk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak ve biz hazırız.” Görgün, ASELSAN'ın tanklara yönelik tanksavar roket ve füzelerini platforma zarar vermeden durdurmak üzere geliştirdiği aktif koruma sistemlerine ilişkin soruya karşılık, "Pulat halihazırda kullanılıyor" dedi.

Akkor'da radar teknolojilerinde elde ettikleri birikimi kullandıklarını dile getiren Görgün, "Onun da seri üretimi devam ediyor. Akkor tipi ürünleri dünyada üretebilen 4'üncü ülke yok. Önemli bir yetenek. Böyle düşünüldüğünde Altay tankıyla teslim edildikten sonra uluslararası ihracat potansiyeli de çok yüksek ürünlerimizden birisi olacak" diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

BMC'den Altay tankı müjdesi
BMC'den Altay tankı müjdesi

Teknoloji

BMC'den Altay tankı müjdesi

Altay tankı için sürpriz gelişme! İlk talip olan ülke belli oldu
Altay tankı için sürpriz gelişme! İlk talip olan ülke belli oldu

Teknoloji

Altay tankı için sürpriz gelişme! İlk talip olan ülke belli oldu

Altay Tankında kritik gelişme! Tarih verildi
Altay Tankında kritik gelişme! Tarih verildi

Teknoloji

Altay Tankında kritik gelişme! Tarih verildi

Altay Tankı'nda seri üretim başlıyor!
Altay Tankı'nda seri üretim başlıyor!

Teknoloji

Altay Tankı'nda seri üretim başlıyor!

Başkan Erdoğan Altay Tankı için tarih verdi
Başkan Erdoğan Altay Tankı için tarih verdi

Gündem

Başkan Erdoğan Altay Tankı için tarih verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23