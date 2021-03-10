Altay tankında kritik gelişme! Anlaşma sağlandı

BMC’den üst düzey bir yetkili, Defense News’e verdiği demeçte Altay tankı seri üretim projesindeki ana yüklenici BMC’nin Altay tankının güç paketi üzerinde çalışmak üzere iki Güney Koreli şirketle anlaşmaya vardığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, şirketin Altay’ın motor ve şanzıman mekanizmasını tedarik etmek için Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşma imzaladığını söyledi. Yetkili, "Bu anlaşmalar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik bir anlayışın sonucudur" dedi.

Ankara’daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi, BMC ile Güney Koreli savunma şirketleri arasında “çığır açan bir anlaşma olduğunu” doğruladı. Koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Güney Kore K2 Black Panther tankını yerel güç paketi geliştirene kadar ilk olarak Alman MTU firmasının motoru ve RENK firmasının transmisyonu ile üretime başlamıştı. Ancak geliştirme çalışmalarından yerel motor ve transmisyonun yeterli performansı (ömür ve dayanıklılık) vermemesi nedeni ile güç paketi ile ilgili regülasyonlar gevşetilmişti. Daha sonra yerel motorun K2 Black Panther tankında kullanılmasının önü açıldı. Ancak transmisyon için Alman RENK firması tedarikçi olarak kullanılmaya devam ediyor.

Altay tankının üretimi ile ilgili takvimin çok büyük oranda gecikmesi nedeniyle Türkiye’nin de isterleri gevşetmiş olması olası bir senaryo olarak önümüze çıkıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde Altay tankı ile ilgili alternatif bir ülkeden güç paketinin yakın zamanda Türkiye’ye getirilip testlere başlanacağını belirtmişti.

Altay tankı geliştirme projesinde mobilite testlerinde 10 bin km test gerçekleştirilmişti. Toplamda ise 26 bin km’lik test icra edilmişti. Dolayısı ile yeni güç paketi ile gerçekleştirilecek testler de uzun bir süre alabilir.