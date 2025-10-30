Altay Tankı yüzsüzleri

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinde gurur kaynağı olan Altay tankının sahneye çıkışı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Başta Siyonist çevreler olmak üzere Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar bu gelişmeyle adeta kudururken, kamuoyunun aklına geçmişte CHP ve avenesinin Altay projesine yönelik karalama kampanyaları geldi. Bir dönem “hayal”, “yapılamaz” ve “banttan tank inmedi” diyerek Türkiye’nin savunma hamlesini küçümseyenlerin sözleri, bugün Altay tankının yükselişiyle bir kez daha tarihin çöplüğüne karıştı.

NELER DEMEDİLER Kİ?

Diğer yandan Emekli General Beyazıt Karataş ve Emekli Albay Mithat Işık, Altay tankına yönelik açıklamalarıyla projeyi karalama ve iftira siyasetine alet ettiler. Karataş, “Stratejik fabrika yabancı ortakla işletiliyor. Bu güvenlik riski.” derken, Işık ise, “Altay güzel ama piyade entegrasyonu yok. Tank tek başına savaş kazanmaz.” sözleriyle, tankın başarısını gölgelemeye çalıştı. CHP’nin yayın organları ise yıllardır projeleri devam eden milli gururumuz Altay Tankı için akıl almaz haberler kaleme almıştı. CHP’nin yayın organlarından Gerçek Gündem sitesi ‘Tank var motor yok’ başlığını atarken Cumhuriyet gazetesi ise ‘Altay Tankı yılan hikayesine döndü’ şeklinde başlık atarak skandal bir habere imza attı.

MERAL AKŞENER BİLE VAR

CHP ve aveneleri, Altay projesini “iktidarın seçim yatırımı” olarak nitelendirirken milletvekilleri ise Türk ordusuna iftira atacak kadar ileri gitti. İşte Türkiye’nin yüz yıllık hayaline yönelik söylenen kirli ve utanç sözleri;

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılında, “Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a peşkeş çektiler. Altay tankı hâlâ yok! Bu ihanet!” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

CHP eski milletvekili ve Parti meclisi üyesi Engin Özkoç, “18 ay sonra tank çıkacak demişlerdi, çıktı mı? Hayır. 2023’te banttan inecek demişlerdi, indi mi? Hayır.” sözleriyle hükümeti eleştirirken; İYİ Parti’de bir çalışana yönelik cinsel istismar iddiası sebebiyle kapının önüne konulan ve geçtiğimiz günlerde CHP’ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise “Sanki acil ihtiyaç varmış gibi tank fabrikasını bu hale getirdiler, banttan bir tane tank inmedi.” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, “Milyarlarca dolarlık yatırım yapıldı” dedikleri fabrikaya gittim. Peki, neler oluyor biliyor musunuz? Yatırım falan yok, aksine fabrika sökülüyor” sözleriyle gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunarak, fabrikanın söküldüğü yönünde iftiralar atmıştı.

KATAR KADAR BAŞINIZA TAŞ...

Milletin iradesinin temsil edildiği Meclis’i kirli siyasetine alet eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir canlı yayın programında şanlı Türk ordusunun katar’a satıldığı iftirasını attı. Başarır, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Her fırsatta ülkemiz aleyhinde açıklamalar yaparak gündem olan CHP eski Milletvekili Ünal Çeviköz, Altay tankı için “Tank yapıyoruz ama motoru yabancı. Bu nasıl milli tank? Ambargo yiyoruz, çünkü dış politikamız yanlış” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya’dan motor gelmezse Altay tankı yürümüyor. Ama Erdoğan, Saray’da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor.” ifadelerini kullanarak tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.