  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDA PAR'lı öfkeli grup zanlının evini bastı!

Kahramanmaraş'ta Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı!

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler

CHP'de yaşananların perde arkasını Mehmet Sevigen açıkladı

Kılıçdaroğlu kendisi için bu benzetmeyi yaptı: 10 cephede yara almış komutan!

Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!

Kocaeli'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı!

Dolar ve altın için kritik hafta

Elinde kurşunla yaygara koparan Meral Akşener'den tek kelime çıkmadı!

UKatar Şeyhi, Trabzonspor'u satın almak için harekete geçti! Resmen satın alacaklar: Değerinin 7 katı teklif edildi
Spor Altay, Paixao’ya kaynak arıyor
Spor

Altay, Paixao’ya kaynak arıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-24 10:27:00 -
Altay, Paixao’ya kaynak arıyor

Marco Paixao’nun henüz ödemelerini yapamayan Altay, Portekizli golcünün alacaklarını ödemek için kaynak arayışına devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde kadrosunu korumaya çalışırken oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için de maddi kaynak bulmakta zorlanıyor. Marco Paixao ile yeni sezon için anlaşılmasına rağmen Portekizli oyuncu ödeme alamadığı için siyah-beyazlıların kamp programlarına dahil olmadı. 38 yaşındaki oyuncuya kaynak arayışını sürdüren İzmir temsilcisi, Efe Sarıkaya’nın Bodrumspor’a satılmasından sonra gelecek parayla kaynak oluşturmayı planlarken, Bodrumspor’la bonservis bedeli konusunda henüz anlaşmaya varamadı. Durum böyle olunca Paixayo’nun alacakları için yeni bir kaynak aranmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetimin bir sponsorluktan gelecek parayla Portekizli oyuncunun alacaklarının ödemesi bekleniyor.

Altay’da Kutay geri dönüyor

Altay’daki alacaklarını tahsil edemediği için geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Kutay Yokuşlu, kısa bir aranın ardından siyah-beyazlı kulüple tekrar temasa geçti. 24 yaşındaki defans oyuncusu, yeni sezon için İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdürürken Altay cephesinin de bir diğer savunmacı Eric Björkander’in kulüpten ayrılmasından dolayı oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanıp Kutay’ın İzmir ekibine geri dönmesi bekleniyor.
Öte yandan Kutay Yokuşlu, geçen sezon Altay formasıyla 1. Lig’de 19 karşılaşmada oynadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23