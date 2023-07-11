Altay, Marco Paixao ile yeni sezon için anlaştı

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşınaki usta forvet Marco Paixao ile yeni sezon için el sıkıştıklarını açıkladı.

Portekizli santrforun izinli olduğunu ve yarın İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile her konuda anlaştık, kampa katılacak. Diğer yabancı oyuncularımız Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor. Kulübün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tecrübeli futbolcularımızla da yola devam ediyoruz" dedi.