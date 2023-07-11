  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altay, Marco Paixao ile yeni sezon için anlaştı
Spor

Altay, Marco Paixao ile yeni sezon için anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 11:37:00 -
Altay, Marco Paixao ile yeni sezon için anlaştı

Altay, 38 yaşındaki usta forvet Marco Paixao ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Başkan Ayhan Dündar, diğer yabancı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşınaki usta forvet Marco Paixao ile yeni sezon için el sıkıştıklarını açıkladı.

Portekizli santrforun izinli olduğunu ve yarın İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile her konuda anlaştık, kampa katılacak. Diğer yabancı oyuncularımız Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor. Kulübün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tecrübeli futbolcularımızla da yola devam ediyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23