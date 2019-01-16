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Altay Kulübü 105 yaşında

- Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu:"Vazifemiz, Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır"

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:20
Altay Kulübü 105 yaşında


İZMİR (AA) - Kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlayan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Vazifemiz, Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Kulübün kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, genç futbolcularla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vefat eden Altaylılar ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Ekmekçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için büyük mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyledi.

Altay'ın sadece bir futbol takımı değil, spor kulübü olduğunu belirten Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu güzel ailenin içinde yer almanın ve büyük Altay'ı hak ettiği hedefe yönlendirmenin gururunu yaşıyorum. Vazifemiz, Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bilinçle sadece profesyonel liglerde değil, en alt yaş gruplarını içine alacak şekilde topyekün bir başarıyı hedefledik. Şanlı mazisinden aldığı kuvvetle geleceği her zaman aydınlık olan büyük Altay'ımızın 105. yaşı kutlu olsun."


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:20
  1. Altay
  2. Özgür Ekmekçioğlu
  3. yıl dönümü

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