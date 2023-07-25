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Spor Altay için reddedilemeyecek transfer bombası patlıyor!
Spor

Altay için reddedilemeyecek transfer bombası patlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 00:08:00 -
Altay için reddedilemeyecek transfer bombası patlıyor!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Altay Bayındır için Manchester United devreye girdi. Milli kaleci için resmi teklifin yapıldığı yazıldı.

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Altay Bayındır için Manchester United devreye girdi. Milli kaleci için resmi teklifin yapıldığı yazıldı.

Dominik Livakovic için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz basını, Altay Bayındır için Manchester United iddiası ortaya attı.

Manchester United, Altay Bayındır'ın bonserivisi için 5 milyon sterlin ödemeye hazır. Milli kalecinin de ayrılmaya sıcak bakması bu transferi daha da ciddi hale getiriyor.

Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak üzere olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük. Manchester United'a gidip Onana ile forma rekabetine girmeyi planlayan milli eldivenin, önümüzdeki günlerde nihai kararı vermesi bekleniyor.
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