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Spor Altay, İbrahim Akın’la yollarını ayırdı
Spor

Altay, İbrahim Akın’la yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 13:10:00 -
Altay, İbrahim Akın’la yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da geçtiğimiz ay gençlik gelişim sorumluluğu görevine getirilen İbrahim Akın’la yollar ayrıldı.

Altay’da geçtiğimiz ay gençlik gelişim sorumluluğu görevine siyah-beyazlıların akademisinden yetişen ve yıllarca kulüpte forma giyen İbrahim Akın getirilmişti.

Kısa süre önce göreve gelen Akın ile bilinmeyen bir sebepten dolayı yolların ayrıldığı öğrenildi.

İbrahim Akın, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyip, iki şampiyonluk yaşamıştı.

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