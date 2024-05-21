Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!

Araştırmacı yazar Altay Cem Meriç'in, İslam, Kur'an, hadisler ve diğer bahislerde çeşitli asılsız iddialar ortaya atan Hristiyan Arnavut bir aileden gelen Ateist Diamond Tema'ya verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu. Doğrudan yabancı olan - yurtdışından gelen ve on binlerce Türk gencin ateist olmasına sebep olan diamond Tema adlı şahıs hakkında yetkililerin neden gerekli adımları atmadığı ise merak konusu!

Son paylaştığı videosunda Tema'ya cevap veren Meriç'in videosu sosyal medyada gündem oldu.

Dimond Tema'nın farklı yayınlarından kesitler paylaşarak iddialarını çürüten Meriç, kanalında paylaştığı videoda Tema'nın küfür ve hakaret içeren görüntülerini de paylaştı.

Meriç, konuyla ilgili Youtube sayfasından yaptığı açıklamasında, "Arkadaş bugünkü yazdığımdan cesaret alıp yine hakkımda yayın açmış. Peki, kaç zamandır hakkında konuşmuyorum. Önce o aralıkta hakkımda söylediği yalanları tek tek göstereceğim bir video çekeceğim. Sonra istiyorsa münazara ederiz." dedi.

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