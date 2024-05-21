  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dost İran’ın Cumhurbaşkanı’nı kim öldürdü?

Akıncı İHA dünya medyasında gündem oldu! "Enkazı Türk İHA'sı buldu"

Ezikliğin bu kadarı! Eleştirdiğin AKINCI İHA senden daha millidir

Cem Küçük'ten Süleyman Soylu çıkışı: Enteresan değil mi?

17 yaşındaki rapçi yanlışlıkla kafasını patlattı! Canlı yayında anbean görüntülendi

Ve ilk fotoğraflar geldi! Türkiye o ülkeye 2 ATAK daha teslim etti

Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş rakam ve tarih vererek açıkladı

Erdoğan imzaladı! Emeklilere indirim yapıldı

MİT’ten şafak baskını! DHKP-C’liler yataklarından alındı

Halk TV’deki kokuşum Can Kakışım ile kokmaya devam ediyor. Türk Devleti İran’a nasıl yardım edebilir? Diye sordu cevabı ise o verdi
Aktüel Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!
Aktüel

Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 12:27:00 - 2024-05-21 12:27:30

Araştırmacı yazar Altay Cem Meriç'in, İslam, Kur'an, hadisler ve diğer bahislerde çeşitli asılsız iddialar ortaya atan Hristiyan Arnavut bir aileden gelen Ateist Diamond Tema'ya verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu. Doğrudan yabancı olan - yurtdışından gelen ve on binlerce Türk gencin ateist olmasına sebep olan diamond Tema adlı şahıs hakkında yetkililerin neden gerekli adımları atmadığı ise merak konusu!

Araştırmacı yazar Altay Cem Meriç'in, İslam, Kur'an, hadisler ve diğer bahislerde çeşitli asılsız iddialar ortaya atan Hristiyan Arnavut bir aileden gelen Ateist Diamond Tema'ya verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu. Doğrudan yabancı olan - yurtdışından gelen ve on binlerce Türk gencin ateist olmasına sebep olan diamond Tema adlı şahıs hakkında yetkililerin neden gerekli adımları atmadığı ise merak konusu!

Son paylaştığı videosunda Tema'ya cevap veren Meriç'in videosu sosyal medyada gündem oldu.

Dimond Tema'nın farklı yayınlarından kesitler paylaşarak iddialarını çürüten Meriç, kanalında paylaştığı videoda Tema'nın küfür ve hakaret içeren görüntülerini de paylaştı.

Meriç, konuyla ilgili Youtube sayfasından yaptığı açıklamasında, "Arkadaş bugünkü yazdığımdan cesaret alıp yine hakkımda yayın açmış. Peki, kaç zamandır hakkında konuşmuyorum. Önce o aralıkta hakkımda söylediği yalanları tek tek göstereceğim bir video çekeceğim. Sonra istiyorsa münazara ederiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulcabbar

Lütfen başlıkları imla hatası yapmadan yazın ki konuya ne kadar önem verdiğimiz yazımızdan anlaşılsın. Daha sonra yorum yapalım.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23