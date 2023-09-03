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Spor Altay Bayındır, yeni takımıyla kadroda yer aldığı ilk maçta yenilgi yaşadı
Spor

Altay Bayındır, yeni takımıyla kadroda yer aldığı ilk maçta yenilgi yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:23:00 - 2023-09-03 21:47:05
Altay Bayındır, yeni takımıyla kadroda yer aldığı ilk maçta yenilgi yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde karşılaştığı Manchester United'ı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla yenildi.

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal ile Manchester United, Emirates'te karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında konuk ekip, Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi 28. dakikada hemen Martin Odegaard ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da birçok pozisyon bulurken, Arsenal maçın 90+6. dakikasında Declan Rice'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Müsabakanın 90+11. dakikasında sahneye çıkan Gabriel Jesus, skoru 3-1 yaptı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.

Maçın 60. dakikasında Arsenal'in kazandığı penaltı VAR'dan geri dönerken, 88. dakikasında da Manchester'ın Alejandro Garnacho ile bulduğu gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 10'a çıkarırken, Manchester United da 6 puanda kaldı.

Milli takım arasından sonra Arsenal deplasmanda Everton ile karşılaşacak, Manchester United ise Brighton'ı konuk edecek.
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