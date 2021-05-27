Altınordu'yu yenerek Süper Lig'e yükselmeyi başaran Altay, kupayı kaldırdı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu duygusal bir konuşma yaparken, Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı. Play-Off finalindeki tek golü atan Paixao ise tarihe geçti. Mustafa Denizli, maç sonrası yaptığı açıklamada maça 4 serum ve 3 iğne ile çıktığını söyledi.

Altay Altınordu'yu kaç kaç yendi?

Türk futbolunun iki büyük çınarı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı. 2002-2003’te Süper Lig’e veda ettikten sonra TFF 3. Lig’e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig’e çıkan Altay, Play-Off’taki şanssızlığını kırdı. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki Siyah Beyazlı ekip, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı, Göztepe ile beraber İzmir’i Süper Lig’de temsil etmeyi hak eden ikinci takım oldu.

TFF 1. Lig’de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, İstanbul’da Süper Lig ’e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı. Flaş transferler yapıp normal sezonu 63 puanla 5. sırada bitiren Altay, 60 puan toplayıp 6. olan Altınordu'yu 89. dakikada bulduğu golle devirdi.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki Siyah Beyazlı ekip, Marco Paixao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.