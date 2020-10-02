Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, aralarında Kars Belediye eş Başkanı Ayhan Bilgen’in de olduğu 17 HDP’li tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder serbest bırakıldı
Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleri Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder ile HDP MYK üyesi Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında HDP'li Kars Belediyesi eş Başkanı Ayhan Bilgen’in de bulunduğu 17 HDP yöneticisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayhan Bilgen'in yerine Vali Türker Öksüz getirildi
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen görevden alınırken yerine Kars Vali Türker Öksüz kayyım olarak getirildi.
Görevlendirmeyi, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.