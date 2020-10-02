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Gündem Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Gündem

Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, aralarında Kars Belediye eş Başkanı Ayhan Bilgen’in de olduğu 17 HDP’li tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:26:00 - 2020-10-02 10:47:27
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder serbest bırakıldı

Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleri Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder ile HDP MYK üyesi Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında HDP'li Kars Belediyesi eş Başkanı Ayhan Bilgen’in de bulunduğu 17 HDP yöneticisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayhan Bilgen'in yerine Vali Türker Öksüz getirildi

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen görevden alınırken yerine Kars Vali Türker Öksüz kayyım olarak getirildi.

Görevlendirmeyi, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

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Yorumlar

Vanlı mehmet

Geç oldu geç çoktan delige atılmalıydılar şimdi hdpliler diyecek bize haksızlık yapılıyor diyecekler ulan zottirikler yasin börünün 50 tane kürtleri öldürün hesabı ne olacak .
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o kadar

ne yaparsanız yapın ilk genel seçimde gidicisiniz BOPçular. şimdiden yenilen hurmaların hesabına hazırlanın.
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