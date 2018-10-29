Alt gelir grubuna konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mersin’de TOKİ aracılığıyla yapılacak toplu konut projeleriyle ilgili arazilere baktıklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Kentsel dönüşüm

Mersin’in büyük bir limana, önemli sanayi, tarım ve turizm potansiyellerine sahip olduğunu anlatan Kurum, Mersin’e ilişkin bir master plan hazırlayıp, kentsel dönüşüme başlanacağını bildirdi.

Mersinlilere bir müjde veren Kurum, “Mersinimiz’in çok beklediği, TOKİ ile hem emeklilerimize hem de sosyal anlamda alt gelir grubuna yönelik konutlar için bugün arazilerimize baktık. Bunların da kararlarını aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri gerçekleştiriyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Kurum, Mersin’de Millet Bahçesi’nin kurulmasıyla ilgili çalışmaların da başladığını hatırlatarak, alanda bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yıkımının valilik tarafından gerçekleştirildiğini, aralık ayına kadar yıkımının tamamlanacağını, ocak-şubat ayında bahçenin yapımına başlayacaklarını vurguladı.

Bu alanın yaklaşık 50 bin metrekare olduğunu aktaran Kurum, “Bir de bunun önünde ‘Denizpark’ diye bilinen yaklaşık 60 dönümlük bir alan daha var. Bunu da yine Mersinimiz’e kazandıracak şekilde Millet Bahçesi’ni büyütüyoruz. Bu Denizpark’ın olduğu alanda da toplamda 60 dönüm alan. Burası stadyumun olduğu bölgeyle birleşince 110 dönüm alanda Millet Bahçesi yapacağız. İçerisinde Millet Kıraathanesi’nin olduğu, sosyal anlamda bütün vatandaşımızın gidip burada her türlü ihtiyacını karşılayabileceği alt yapısı olan, gencin, çocuğun, yaşlının vakit geçirebileceği bir alan olma noktasında yine buranın projelerini yapıp, TOKİ eliyle de projeyi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.