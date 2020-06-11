  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alt gecidi su bastı, vatandaşlar canını hiçe saydı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle alt geçit sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:50:39 -
Alt gecidi su bastı, vatandaşlar canını hiçe saydı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle alt geçit sular altında kaldı. Pazara gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimileri canlarını hiçe sayarak trafiğinin en işlek noktası olan Bursa-Ankara yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Kimileri ise alt geçidin yanında bekleyerek ekiplerinin çalışmalarını bitirmelerini bekledi.


İnegöl’de yağan yağmur hayatını adete felç etti. Yağmur sebebiyle Sinanbey Mahallesinde bulunan alt geçit sular altında kaldı. Perşembe günü açılan Merpa pazarına gelen vatandaşlar alt geçidin sular altında kalması sebebiyle kullanamadılar. Canlarını hiçe sayan bazı vatandaşlar Bursa-Ankara yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçti. Zaman zaman ezilme tehlikesi atlatanlar oldu. Kimi vatandaşlar ise alt geçidin önünde durarak suların tahliye edilmesini beklediler. Ancak tedbirli gelenler de vardı. Bir vatandaş ayağındaki çizmeler sayesinde hiç bir zorluk çekmeden alt geçidi kullanarak evine gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı