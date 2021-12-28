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Sağlık Alt çenede yeni bir kas tabakası keşfedildi
Sağlık

Alt çenede yeni bir kas tabakası keşfedildi

Dr. Szilvia Mezey yaptığı açıklamada, "Masseter kasının bu derin bölümü, seyri ve işlevi açısından diğer iki katmandan açıkça ayırt edilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:08:00 - 2021-12-28 14:12:42
Alt çenede yeni bir kas tabakası keşfedildi

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yanakların arkasında yer alan ve çiğnemeye yardım etmede önemli bir rol oynayan masseter kasında ek bir kas tabakası keşfetti.

Alt çenede yeni bir kas tabakası keşfedildi

Masseter kası daha önce yüzeysel bir kas olarak tanımlanıyordu ancak araştırmacılar, laboratuvara bağışlanan insan kafalarını parçaladıktan sonra daha da derin bir katman bulundu.

Elinizi çenenizin altına koyduğunuzda hissedebilirsiniz

Bilim insanlarının M. masseter pars coronoidea (maseterin koronoid kısmı) adını verdiği yeni katmanını, çiğnerken elinizi çenenizin arkasına bastırdığınızda hissedebilirsiniz. 

Basel Üniversitesi Biyotıp Bölümü'nden Dr. Szilvia Mezey yaptığı açıklamada, "Masseter kasının bu derin bölümü, seyri ve işlevi açısından diğer iki katmandan açıkça ayırt edilebilir.

Kas liflerinin düzenlenmesi, bu tabakanın alt çenenin stabilizasyonunda rol oynadığını gösteriyor” dedi.

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Ayrıca, yeni keşfedilen kas tabakası alt çeneyi geriye yani kulağa doğru çekebilen masseterin tek parçası gibi görünüyor.

Annals of Anatomy adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında Mezey ve ekibi laboratuvara bağışlandıktan sonra formaldehit içinde muhafaza edilen 12 insan kafasını inceledi. Yüzeysel masseterin parçaları kesilerek çıkarıldı ve ardından derin masseter açığa çıktı.

Çalışmanın yazarları,  "Bu noktada, temporal kasın koronoid çıkıntıya yapışması da açıkça görünür hale geldi ve masseterin üçüncü, en derin tabakası olan pars koronoideus'un bağlanması için doğru derinliği işaret etti" açıklamasını yaptı.

 

 

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