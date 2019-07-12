ALS hastasının "Fenerbahçe aşkı" engel tanımadı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Erkan Genç, hastalığına ve soğuk hava şartlarına rağmen Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıkan Fenerbahçeli futbolcuları izledi.

Fenerbahçe aşığı olan Genç, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcularla bir araya gelme isteğini, Biz Büyük Bir Aileyiz Derneğine iletti.

Dernek yetkilileri, Genç'in isteğini yerine getirmek üzere harekete geçti. Solunum cihazı ve tekerlekli sandalyesiyle evinden alınan taraftar, Topuk Yaylası'na getirildi.

Havanın soğuk olması nedeniyle Fenerbahçe atkısı ve battaniyesini sarılan Genç, çok sevdiği takımın akşam antrenmanını izledi.

Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Yardımlar Koordinatörü Dilek Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe aşığı olan Erkan Genç'in hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Genç'in, takıma olan sevgisinin tüm engelleri yok ettiğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Erkan Genç ALS hastası ama koyu bir Fenerbahçe fanatiği. Israrla takımı burada izlemek istediğini söyledi. Biz de onun ısrarlarına dayanamadık. Erkan Bey sadece gözleriyle konuşabiliyor, hareket edemiyor. Solunum cihazına bağlı. Solunum cihazını, arabasını, bütün cihazlarını aldık, Fenerbahçe battaniyesine sardık. Fenerbahçe’nin idmanını yarım saatliğine izlemek için Topuk Yaylası'na geldik."

Havanın bir hayli soğuk olduğunu aktaran Şen, "Soğukta titriyoruz ama Erkan Bey çok mutlu, çok sevinçli. Biz de dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



