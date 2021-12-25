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Medya Alpraslan Büyük Selçuklu'daki o sahne gündeme oturdu! Halen konuşuluyor
Medya

Alpraslan Büyük Selçuklu'daki o sahne gündeme oturdu! Halen konuşuluyor

TRT'de Pazartesi günlerine damga vuran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde verilen bir mesaj 'helal olsun' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 18:39:00 -
Alpraslan Büyük Selçuklu'daki o sahne gündeme oturdu! Halen konuşuluyor

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi kadına şiddete vurgu yaptı. Projenin bir sahnede Çağrı Bey'in, oğlu Süleyman'a "Er kişi hatununa el kaldırmaz" sözü sosyal medyada yankılandı.

Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerin paylaştığı TRT'nin sevilen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun son bölümündeki kadın şiddetine karşı duran sahne çok konuşuldu. Yayınlanan 6. bölümde Alparslan'ın Süleyman'ın hayatını kurtarması, Süleyman ve Alparslan arasındaki buzları eritmişti. 7. bölümde Karaca'nın Süleyman'a Alparslan ile ilgili konuşması Süleyman'ı kızdırdı. Süleyman'ın Karaca'ya elini kaldırdığı sırada otağa giren Çağrı Bey'in, oğlu Süleyman'a ''Er kişi hatununa el kaldırmaz. Ne töreye ne kitaba sığar bu. Kitapta yazmaz mı kadın erkeğine, erkek kadınına libastır diye. İnsan Hakk'ın kendisine biçtiği elbiseyi yırtar mı?" demesi izleyiciden takdir topladı.

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