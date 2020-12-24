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Teknoloji Alpin Döner Kanat İHA sistemi için tarih belli oldu
Teknoloji

Alpin Döner Kanat İHA sistemi için tarih belli oldu

Titra Teknoloji A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Alpin Döner Kanat İHA sisteminin 2021 yılında seri üretimine başlanması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:37:00 -
Alpin Döner Kanat İHA sistemi için tarih belli oldu

Titra Teknoloji A.Ş. tarafından 1.5 senedir geliştirilen Alpin döner kanat insansız hava aracının (İHA) Faz-1 çalışmaları tamamlandı. Firma, ALPİN döner kanat İHA sistemini 2021 yılı sonlarında yüksek yerlilik oranıyla seri üretim aşamasına geçirmeyi planlıyor.

Firma Avrupa’dan ikinci el olarak satın aldığı iki kişilik 190 kg yük taşıyan bir helikopteri 18 ayda tamamen otonom ve insansız bir platform haline getirdi. Ankara / Kalecik Test Merkezinde uçuş testini başarıyla tamamlayan Alpin (İHA) uzun menzil ve yüksek irtifası ile dikkat çekti.

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez satın alınan helikopterin uzun menzil için yakıt tanklarının büyütüldüğünü aynı zamanda uzun saatler operasyon yapması için motor performansının iyileştirdiğini dile getirdi.

Üst Yönetici Selman Dönmez ilk aşama olarak platformun insansız otonom olmasını amaçladıklarını ve bu hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu konu hakkında, hali hazırda envanterde olan başka bir platformu da 7-8 ay gibi kısa bir sürede insansız ve otonom yapabileceklerini iddia etti.

Farklı senaryolar için tasarlanan Alpin İHA

Alpin insansız helikopter tasarlanırken hem sivil hem askeri ihtiyaçlar düşünülüp buna göre modernizasyon yapıldı. Afet durumunda faydalı yük bölümüne baz istasyonları takılarak haberleşme konusunda aksamaların önüne geçilmesi ve askeri durumlarda ise yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde üs bölgelerine seri ikmal yapması amaçlandı. Firma yetkilileri insansız helikopter alanındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

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