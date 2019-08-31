Alpha TV ekibi çekim için Alanya’da

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde yüksek reytinglere ulaşan Alpha TV’nin ekibi çekimler yapmak üzere Alanya’ya geldi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, “Bu ülkeden Antalya’ya gelen 25 bin turistin yüzde 70’i Alanya’yı tercih ediyor” dedi.

Her geçen yıl ilişkilerin yükseldiği ve kardeş şehir sayılarının arttığı, 2 milyon 100 bin nüfuslu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Alpha TV muhabiri Tatyana Trajkovska ve kameramanı 30 Ağustos’ta Alanya’ya geldi. Mina Tur’un ev sahipliği yaptığı organizasyona Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılar sundu. Türkiye, Antalya ve Alanya hakkında Trajkovska’yı bilgilendiren ve sorularını yanıtlayan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de Makedonya olarak bilinen, yeni adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olan ülkede Türkiye ve Atatürk çok seviliyor. Bu sebeple yapılan ziyaret Türkiye’deki atmosferin de kayda alınması anlamında 30 Ağustos’a denk getirildi. Misafirimiz Alanya’da 3 gün temaslarda bulunacak” dedi.

Turizm sektörünün pazar çeşitlendirmesi yoluyla krizlere karşı dirençli hale gelmesi açısından ALTAV olarak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Topçu, “Bu ülkeden 2018’de Antalya’ya 25 bin turist gelmesi, bu turist sayısının da yüzde 70’inin Alanya’yı tercih etmesi ve misafir sayısının her geçen yıl daha da artması sürekli dillendirdiğimiz sürdürülebilir turizm anlamında bizler için büyük önem taşıyor. Katkılarından dolayı Mina Tur’a teşekkür ediyoruz“ ifadelerinde bulundu.