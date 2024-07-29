Alpet ve Türkiye Petrollerini alan şirket Rusya ve Arap ülkelerini karıştırdı! Satış iptal edildi

Akaryakıt dağıtım devi Alpet’ten sonra, 800 istasyonu olan Türkiye Petrolleri’ni satın alana Zeren Holding hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Zeren Holding'in Turkland Bank’ı satın alma girişimi olumsuz sonuçlandı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) satışa engel olurken bu kararda Rusya'dan çekilen ancak ödenmeyen bir kredinin neden olduğu tespit edildi. Kredinin tutarı ise 20 Milyar TL... Bankanın Arap sahipleri ise satıştan vazgeçti.

Lübnan ve Ürdünlülerin ortak olduğu T-BANK yönetimi Zeren Holding ile yaptığı devir sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti.

Oda Tv'nin haberine göre Türkiye’ye gelen T-Bank Yönetim Kurulu Başkanı, BDDK Başkanı ve yöneticilerle toplantı yaptı.

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Bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad BDDK’nın bankanın satışına neden onay verilmediğine ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

T-Bank’ın satışının onaylanmamasındaki nedenin ise Zeren Holding hakkındaki Rusya’dan çekilen krediyi ödememesi.