Alperenler Yesevi sofrasında buluştu

HABER MERKEZİ

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı önemli buluşmalara vesile oluyor. Yesevi Alperenler Derneği, kurduğu ‘Yesevi İftar Sofrası’ ile ramazan ayı boyunca her akşam 150 kişiye ücretsiz iftar yemeği veriyor. 7’den 70’e her kesimden insanın, bilhassa öğrencilerin rağbet gösterdiği iftarlarda, oruçlar hoş sohbetler eşliğinde açılıyor. Derneğin genel merkez binasında bulunan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programına katılanlar, orucun içtimai hayata yansıyan güzelliklerini doyasıya yaşıyor.

İkramlar bayramdan sonra da sürecek

Kurdukları Yesevi İftar Sofrasıyla her kesimden insanları güler yüzle ve samimiyetle ağırladıklarını söyleyen Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, bu programları gelenekselleştirmeyi ve her Ramazan’da devam ettirmeyi planladıklarını söyledi. Ücretsiz ikramlarının bayramdan sonra da devam edeceğini kaydeden Başkan Mican, her gün 100 kişilik öğrenci grubuna ücretsiz yemek ikramında bulunacaklarını söyledi.

Hedefimiz vatanperver gençler yetiştirmek

Ramazan ayı boyunca mümkün mertebe mazlum kardeşlerimize de kol kanat gerdiklerini, hayır sahiplerinin yardımlarını yerlerine ulaştırdıklarını, yurt dışında da iftar programları tertip ettiklerini belirten Kürşat Mican konuşmasını şöyle devam etti; “Bize bu hizmetleri yapmayı nasip eden Yüce Allah’a hamdolsun. Bizler başta Genel Merkezimiz ve diğer temsilciliklerimiz olmak üzere milli ve manevi değerlerine bağlı vatanperver, milliyetperver alperenler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde aynı ruh ve iman ile yorulmadan, usanmadan aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Özellikle ülkemizi dört koldan farklı renk ve biçimlerde kuşatan şer odaklarına karşı, itikadi ve ahlaki bozulumlara, yozlaşmalara karşı sürdürdüğümüz ‘Aileni ve Neslini Koru/ Sapkınlıklara Dur De’ ana temalı programlarımıza muhtelif il ve ilçelerde bayramdan sonra da inşaallah devam edeceğiz. Bin yıllık Türk-İslam yurdunda bu sapkın oluşumlara dur demek hepimizin boynumuzun borcudur. Müslümanlar olarak el ele verip, bu sapkın örgüte ve destekçilerine asla geçit vermemeliyiz.”