Alperen Ocakları’ndan kumanya yardımı

Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı Ramazan ayı ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan, yevmiyeyle çalışan ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtıldı.

Yardımlaşmanın ve infakın arttığı şu günlerde Alperen Ocakları ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Yaklaşık 10 yıldır teşkilat olarak düzenli bir şekilde her Ramazan ayı öncesi ve hayırseverler tarafından gelen yardımlar ile yılın belirli zamanlarında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyor.

Adıyaman Alperen Ocakları Başkanı Sergen Seçgin, 200 aileye yadım ulaştırdıklarını belirterek, “Bir ailenin bir aylık temel ihtiyaç malzemesini karşılamak için kendi teşkilatımız ve çevremizde Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevenlerinde yardımı ve desteğiyle bu yıl şuana kadar yaklaşık 200 aileye ulaşmış durumdayız.

Hedefimiz belirlediğimiz ve bize yapılan bilgilendirme ile elimize ulaşan tüm ailelere yardım ulaştırmak. Öncelikle tüm hayırseverlere teşekkür ederim. Rabbim yapılan tüm yardımları kabul eder inşallah. Ramazan’ın sonuna kadar ilimizde ihtiyaç sahiplerini unutmadan gecesini gündüzüne katarak yardım ulaştırma gayretinde olan başta teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, bizlere destek olan STK’lara teşekkür ederim. Ayrıca korona virüs (Covid-19)salgını nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diler, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.