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Spor

Alperen, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve NBA Draft'ına katılan milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets forması giyecek. 19 yaşındaki yetenekli oyuncu 16. sırada Houston Rockets tarafından ‘draft’ edildi!

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:01:00 -
Alperen, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak

 

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve NBA Draft'ına katılan milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets forması giyecek. 19 yaşındaki yetenekli oyuncu 16. sırada Houston Rockets tarafından ‘draft’ edildi!

Rockets, 16. sıranın sahibi olan Oklahoma City Thunder’a gelecek yıllardan iki adet 1. tur Draft hakkı göndererek Alperen’i kadrosuna kattı.

19 yaşındaki Basketbol Süper Ligi'nde MVP seçilen ve Beşiktaş’ın genç kadrosuna rağmen yarı finale kadar çıkmasında pay sahibi olan Alperen Şengün, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak.

Alperen Şengün; Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman’ın ardından ülkemizi NBA’de temsil etme şansı yakaladı.

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