Alper Potuk Çaykur Rizespor’da Alper Potuk kimdir?

Çaykur Rizespor’un son transferi ise Alper Potuk oldu. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı. Alper Potuk’un transferine ilişkin yeşil-mavili kulüpten açıklama geldi. Açıklamada, Alper Potuk için düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da katıldığı dile getirilerek, "Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Alper Potuk kimdir?

Alper Potuk 8 Nisan 1991 tarihinde Afyonkarahisar Bolvadin’de dünyaya geldi. Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da oynamaktadır.

Alper Potuk hangi takımlarda oynadı?

Alper Potuk babasının işi nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı. 2002'de Çiftçelerspor'un altyapısında futbola başlayan Alper Potuk, burada Eskişehirspor'la oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü frikikten atmasından ötürü rakibinin dikkatini çekti ve bu karşılaşma sonrası 2005'te Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu. Eskişehirspor'da 106 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti. 22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'ye 6.250.000 €+Henri Bienvenu karşılığında transfer olmuştur.

14 kez millî takımlara çağrılan Alper Potuk, 4 kez Türkiye U-19, 1 kez Türkiye U-20 ve 6 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 11 kez milli formayı giyme şansına sahip olmuştur.