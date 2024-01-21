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Alper Gezeravcı uzaya giden ikinci Türk! İşte uzaya giden ilk Türk

Yeniakit Publisher
2024-01-21 09:28:00 -
Alper Gezeravcı uzaya giden ikinci Türk! İşte uzaya giden ilk Türk

Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu sosyal medya hesabından Türkiye'nin uzay yolculuğunun başlamasından duyduğu gururu ifade etti. Topaloğlu, espirili şekilde " Ben gittim diye sürgün yedim' dedi.

Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu sosyal medya medya hesabından Türkiye'nin uzay yolcuğunun başlamasından duyduğu gururu dile getirdi. Topaloğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben gittim diye sürgün yedim. Şu an devlet, hükümet gönderdi. Bugün benim bayramımın birinci günü, bugün benim doğum günüm. Milletimize gelecek aydınlıklarda hayır rızık mutluluk getirsin, bizi anlayıp da gönülde taşıyanlara, gönül selamım olsun. Elon Musk, sana da ayrıca selam. Bu hepimizin bayramımı, biz kazandık.

Uzaylı lakabı nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü vurgulayan ünlü isim, kendisini anlamadıkları için yalnızlığa itildiğini belirtmişti.

"GENÇLER 'BİZİ DE UZAYA GÖTÜR' DİYE BAĞIRIYORDU"

Toplaoğlu, "İnsanların yüzde 80'inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık. Uzaylı konusundan sonra yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. Uzaylı lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Beni anlamayanlar tarafından sürgün edildim" demişti.
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UZAYLI LAKABINI EROL BÜYÜKBURÇ TAKTI

Ünlü sanatçı katıldığı bir programda Uzaylı lakabını Erol Büyükburç taktığını ifade etmişti. Kaset kuyruklarını görünce 'Bizim dünyamızda yaşanmamış bir olay, sen uzaylısın' diyerek lakabın hayatına girdiğini belirtmişti.

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