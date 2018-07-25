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Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!

AK Partili milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz gün HDP'lilerin Meclis'te provokasyona müsaade etmeyen milletvekillerinden biriydi... Özalan'ın tüm HDP'lilerin aklını aldığı o anlara dair yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta, sanata dair hiçbir başarı elde edemeyen, Türkiye'de sadece terör seviciliğiyle gündeme gelen Barış Atay'ın, Özalan'dan nasibini aldığı görüldü.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:56
Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!

24 Haziran seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP, kırk takla atarak İyi Parti ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi Meclis'e soktu. 

HDP'LİLER GÖRÜNCE KAÇIYOR

Meclis'teki yerini alan HDP'li vekiller, örgütün sözcülüğünü yaparak gerilimi yükseltmeye kalktı.

HDP'lilerin karşısına dikilen ilk isim ise AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan oldu.

Meclis'te yaşanan son gerilimin sebebi Ahmet Şık'ın Meclis'te yaptığı konuşmaydı.

"GÖZÜM ÜZERİNİZDE"

AK Parti sıralarına yönelik "ahlaksızlar" diye hakaret eden Şık, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, Alpay Özalan HDP'li vekilleri "Gözüm üzerinizde" diye uyardı.

Alpay Özalan'dan PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'lilere: Gözüm üzerinizde

Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!

Alpay Özalan'ın özellikle HDP'li Barış Atay'ı uyardığı an, objektiflere yansıdı. Fotoğrafta terör sevici Atay'ın, Alpay Özalan'dan nasibini aldığı görüldü. Milletin Meclisi'nde böyle olayların yaşanması tasvip edilmese de, AK Partili milletvekillerinin, PKK severlerin provokasyonu engellemek için önlem alması kamuoyu tarafından takdirle karşılandı. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:56
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  6. milletvekili

YORUM YAZ

  • 1453145346 dk önce
    Milletin ve devletin temsil edildiği makamda yaşanan bu görüntüleri hiç tasvip etmiyorum lakin bu davranışı hak ediyorlar,çünkü milletin alın terinin,emeğinin ve devletin imkanlarının karşılığında geldikleri o makamda millete ve devlete kafa tutuyorlar ve aşağılama cür'et'in de bulunuyorlar,helal olsun sana Alpay.
  • Terörü meclise taşıdılar....Terörü meclise taşıdılar....30 dk önce
    Hdpkk kapatılmalıdır....
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ43 dk önce
    Hatsizlere haddini bildirecek böyle yiğit millet vekilleri lazım. Bunların anladıkları dil bu. Gözlerinden öperiz Alpay
  • 1453145346 dk önce
    Milletin ve devletin temsil edildiği makamda yaşanan bu görüntüleri hiç tasvip etmiyorum lakin bu davranışı hak ediyorlar,çünkü milletin alın terinin,emeğinin ve devletin imkanlarının karşılığında geldikleri o makamda millete ve devlete kafa tutuyorlar ve aşağılama cür'et'in de bulunuyorlar,helal olsun sana Alpay.
  • Şamil DagŞamil Dag38 dk önce
    Yeni partide Bayraga saygısızlık yapılmış.Bayrak partinin logosunu kapatıyor diyeÜst tarafına katlanmış. Bu nu gören yalakada hemenyürüyüşe gecmiş. AHRdiyor. Gül ALLAHgül. Yalaka cok.
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