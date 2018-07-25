Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!

24 Haziran seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP, kırk takla atarak İyi Parti ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi Meclis'e soktu.

HDP'LİLER GÖRÜNCE KAÇIYOR

Meclis'teki yerini alan HDP'li vekiller, örgütün sözcülüğünü yaparak gerilimi yükseltmeye kalktı.

HDP'lilerin karşısına dikilen ilk isim ise AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan oldu.

Meclis'te yaşanan son gerilimin sebebi Ahmet Şık'ın Meclis'te yaptığı konuşmaydı.

"GÖZÜM ÜZERİNİZDE"

AK Parti sıralarına yönelik "ahlaksızlar" diye hakaret eden Şık, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, Alpay Özalan HDP'li vekilleri "Gözüm üzerinizde" diye uyardı.

Alpay Özalan'dan PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'lilere: Gözüm üzerinizde

Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!

Alpay Özalan'ın özellikle HDP'li Barış Atay'ı uyardığı an, objektiflere yansıdı. Fotoğrafta terör sevici Atay'ın, Alpay Özalan'dan nasibini aldığı görüldü. Milletin Meclisi'nde böyle olayların yaşanması tasvip edilmese de, AK Partili milletvekillerinin, PKK severlerin provokasyonu engellemek için önlem alması kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.