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Gündem Alpay Özalan'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler!
Gündem

Alpay Özalan'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'Benden özür dilemeli' diyen Yılmaz Özdil'e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan sert cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 21:09:00 -
Alpay Özalan'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'Benden özür dilemeli' iddiasında bulunan Yılmaz Özdil'e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan sert cevap geldi. Özalan, Özdil için "Çürümüş ve kokuşmuş düşüncelerini yazdığın kalemi bırak artık. " ifadelerini kullandı.

"Sen, şehit aileleri ve gaziler adına konuşacak adam mısın?"

İşte Alpay Özalan'ın cevabı:

"Kaleminden yalan ve iftira akan Yılmaz Özdil, bir kez daha İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef almış ve 'Benden özür dilemeli' demiş. Önünüze gelene parmak salladığınız günler, eski Türkiye'de kaldı. Her provokasyonunuzda haddiniz bildirilecek. Yanıtınızı alacaksınız. Demirtaş destekçisi Yılmaz Özdil, utanmadan bir de 'Beni eleştiren İçişleri Bakanı, şehit ailelerinden ve gazilerden özür dilemeli' demiş. Süleyman Soylu, terörün başını eziyor. Sen HDP yardakçılığı yapıyorsun. Sen, şehit aileleri ve gaziler adına konuşacak adam mısın? Kaleminden çirkef damlayan Yılmaz Özdil'e buradan bir çağrı yapıyorum. Cebini yeterince doldurdun. Çürümüş ve kokuşmuş düşüncelerini yazdığın kalemi bırak artık. Bir kez olsun bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olursun.

Medyayı daha fazla kirletme."

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