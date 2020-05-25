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Alpay Özalan'dan tepki: Partinin adını değiştirin de rahatlayın

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, troll hesaptan kendini övmeye çalışırken yanlışlıkla resmi hesabından paylaşım yaparak yakayı ele veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:04:00 -
Alpay Özalan'dan tepki: Partinin adını değiştirin de rahatlayın

Troll hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yanlışlıkla resmi hesabından paylaşım yapınca yakayı ele verdi. Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, rezil olan Soyer'e tepki gösterdi.

Özalan, sosyal medyadan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sahte hesap yerine, yanlışlıkla gerçek hesaptan kendini övmüş. Hizmet etmiyorlar, hizmet ediyormuş gibi yapıyorlar. Kendi kendini övüyorlar. Partinin adını 'Cumhuriyet Hile Partisi' yapın rahatlayın."

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