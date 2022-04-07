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Siyaset Alpay Özalan’dan SP’li Cafer Güneş’in gönderme
Siyaset

Alpay Özalan’dan SP’li Cafer Güneş’in gönderme

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş’in "100 tane Ayasofya açsa Erdoğan alnından öpülmez” ifadelerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:29:00 -
Alpay Özalan’dan SP’li Cafer Güneş’in gönderme

YENİ AKİT  ANKARA

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal ifadelerine tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan “Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, ‘100 tane Ayasofya açsa Erdoğan alnından öpülmez.’ dedi. 28 Şubatçıları, Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkanları ve başörtüsü düşmanı CHP'yi övüyorsunuz. Kirli ağzınız, ortaklık yaptığınız kirli alınları öpmeye layık” dedi.

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