Alpay Özalan'dan polislere saldıran Barış Atay'a tepki
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza atarak polislere saldıran TKP Hatay Milletvekili Barış Atay'a tepki gösterdi.
yeniakit.com.tr 1 Mayıs istismarcıları, sokağa çıkma yasağına ve emniyetin tüm uyarılarına rağmen izinsiz yürüyüşte direnerek provokasyona imza attı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yasakları dinlemedi, kendini bilerek gözaltına aldırdı.
TKP Hatay Milletvekili Barış Atay ise, çıkan arbedede grubu provoke etti ve güvenlik güçlerini itekledi.
Alpay Özalan'dan tepki
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, provokasyona imza atarak polislere saldıran TKP Hatay Milletvekili Barış Atay'a tepki gösterdi.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İşçi bayramında işini yapan polislere saldırıyor, densiz." ifadesini kullanan Özalan, "İşçi, emekçi umurlarında değil. Tek amaçları provokasyon..." dedi.
İşte Özalan'ın konuya ilişkin tweeti: