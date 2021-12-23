Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açtı ağzını yumdu gözünü.
YENİ AKİT ANKARA
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, "Biz şanlı bayrağına, kutsal toprağına ve aziz ecdadına sahip çıkanlarız” ifadelerine siyasilerden tepki geldi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “ Meral Akşener, ‘Biz şanlı bayrağına, kutsal toprağına ve aziz ecdadına sahip çıkanlarız’ dedi? HDP ile ittifak yaparak, Demirtaş'la kahvaltı için can atarak, tezkereye ‘Hayır’ diyenlerle yürüyerek ve elçilerden emir alarak mı sahip çıkıyorsunuz? İkiyüzlü zihniyeti bozuklar!” ifadelerine yer verdi.