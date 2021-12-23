  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki
Siyaset

Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açtı ağzını yumdu gözünü.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 10:27:00 -
Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e sert tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, "Biz şanlı bayrağına, kutsal toprağına ve aziz ecdadına sahip çıkanlarız” ifadelerine siyasilerden tepki geldi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “ Meral Akşener, ‘Biz şanlı bayrağına, kutsal toprağına ve aziz ecdadına sahip çıkanlarız’ dedi? HDP ile ittifak yaparak, Demirtaş'la kahvaltı için can atarak, tezkereye ‘Hayır’ diyenlerle yürüyerek ve elçilerden emir alarak mı sahip çıkıyorsunuz? İkiyüzlü zihniyeti bozuklar!” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay