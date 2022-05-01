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Siyaset Alpay Özalan’dan İmamoğlu’na Eren Bülbül tepkisi
Siyaset

Alpay Özalan’dan İmamoğlu’na Eren Bülbül tepkisi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:29:00 -
Alpay Özalan’dan İmamoğlu’na Eren Bülbül tepkisi

 YENİ AKİT / ANKARA 

Şehir Eren Bülbül’ün yerine reklam filminde kendisini canlandıran oyuncunun fotoğrafının kullanıldığı afişi paylaşan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP'li Ekrem İmamoğlu, şaşırtmadı! Paylaştığı görselde Şehit Eren Bülbül yerine onu canlandıran oyuncunun fotoğrafı kullanılmış. Onca tepkiye rağmen de düzeltilmiyor. Hata mı gündem olmak için bilinçli yapılmış rezil bir taktik mi? Bu şahıstan her şey beklenir” ifadelerini kullandı.

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