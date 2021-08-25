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Siyaset Alpay Özalan'dan güldüren paylaşım! Ahmet Davutoğlu fena dalga konusu oldu
Siyaset

Alpay Özalan'dan güldüren paylaşım! Ahmet Davutoğlu fena dalga konusu oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, mitingde çocuklarla kalabalık oluşturmaya çalışan Ahmet Davutoğlu ile ilgili "3-B sınıf başkanlığına aday sanırım" paylaşımı güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 19:01:00 -
Alpay Özalan'dan güldüren paylaşım! Ahmet Davutoğlu fena dalga konusu oldu

yeniakit.com.tr

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ellerine parti bayrağı verilen çocuklarla mitingde kalabalık görüntü vermeye çalışan Ahmet Davutoğlu ile ilgili güldüren bir paylaşımda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Yüksekova'da miting düzenledi. Davutoğlu'nun miting alanını, kalabalık görüntü oluşturması için ellerine bayrak verilen çocuklarla doldurması dalga konusu oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da, Davutoğlu'nun mitingiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özalan Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet Davutoğlu, 3-B sınıf başkanlığına aday sanırım. "Bir selam versem, Türkiye ayağa kalkar" demişti. Çocukları toplamış, kalabalık görünmeye çalışıyor.” 

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