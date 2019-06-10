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Alpay Özalan'dan çok sert tepki: Ben de gitmeye karar verdim

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Milli Takımın İzlanda'da yaşadığı olaya sert tepki göstererek, "İnsani olmayan, sporun ruhuna yakışmayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek olan bu davranışlar karşısında milli takımımıza ruhumuzla, hırsımızla, inancımız ve gücümüzle destek vermek için Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzlanda'ya gitmeye karar verdim" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
Alpay Özalan'dan çok sert tepki: Ben de gitmeye karar verdim

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandal olayla ilgili sert bir açıklama yayınladı. Özalan ayrıca Bakan Kasapoğlu ile birlikte İzlanda'ya gitme kararı aldığını açıkladı.

Özalan yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik, Keflavik Havalimanı'ndaki saygısız tutum ve davranışlardan dolayı İzlanda makamlarını kınadı.

Özalan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısız davranışlara milli takımımız tarafından sahada, hükümetimiz tarafından da diplomatik anlamda net bir şekilde cevap verilecektir. Yıllarca yurt dışında yaşamış bir sporcu olarak şunu söyleyebilirim ki, Avrupa kendinden olmayanları her zaman dışlamış ve hor görmüştür. Hiçbir fiyakalı söz, şaşaalı hayat biçimi batının insan hakları ve özgürlükleri konusundaki iki yüzlülüğünü gizleyememiştir. İnsani olmayan, sporun ruhuna yakışmayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek olan bu davranışlar karşısında milli takımımıza ruhumuzla, hırsımızla, inancımız ve gücümüzle destek vermek için Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzlanda'ya gitmeye karar verdim. Bu tarz ilkel yöntemler milli takımımızın sahada daha da kenetlenmesine ve güzel zaferler kazanmasına vesile olacaktır."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
  1. İzmir
  2. Alpay Özalan

YORUM YAZ

  • Can BaşkanCan Başkan12 dk önce
    Türk Askerinin başına çuval geçirildiğinde ‘Ne notası , müzik notası mı’diyen hükümet , şimdi bir fırça yüzünden estiriyor. Bu olay üzerinden dünyaya gücümüzü göstereceğimizi sanıyorlar.
  • EminEmin12 dk önce
    Adamları bir başına gönderin sonrada aslan kesilin.
  • Ali FarrahAli Farrah14 dk önce
    Sana ne oluyor haybeci bedavadan mac izlemeye gidiyorsunuz devletin parasiyla
  • ilhan tasdelen ilhan tasdelen 16 dk önce
    Işte bu kararlı olacağızsiz etrafınızda hiç chp li veya başka partili gordünüzmüOnlar mili olan herşeye karşılar vesselâm
  • Ne oluyorNe oluyor19 dk önce
    İdlib bombalanıyor. Yunanista konsolosluk arabaları yakıldı. Rumlar tutuklama kararı çıkardı. ABD nota verdi. Kimin yaptığı bile belli olmayan tuvalet fırçası için devlet ayaklandı

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