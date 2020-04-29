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Gündem

Alpay Özalan'dan CHP'li Özgür Özel'e: En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel' tepki gösterdi.

2020-04-29 19:35:00 -
Alpay Özalan'dan CHP'li Özgür Özel'e: En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu

yeniakit.com.tr AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel' tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'saray rejimi' nitelendirmesi yaparak seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit etme cüretinde bulunarak bir skandala daha imza attı.

Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'e 'Engin Özkoç' göndermesi yaptı.

Alpay Özalan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 'Saray Rejimi' ifadesini kullanmış ve hadsizce konuşmuş. Devlet memurlarını da tehdit etmiş. En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

Engin Özkoç, başına yumruk yemişti

CHP’li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada başına yumruk yemişti. Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın eli üç yerden kırılmıştı.

CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!
CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!

Gündem

CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!

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