  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alpay Özalan’dan Akşener’e tepki!
Gündem

Alpay Özalan’dan Akşener’e tepki!

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:33:00 -
Alpay Özalan’dan Akşener’e tepki!

 Yeni Akit  Ankara 

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür etmesini koruyan ve partisinin grup toplantısında kadın haklarından bahsetmesine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı  koruyan Meral Akşener, bugün utanmadan kadın haklarından bahsetti. Lütfü Türkkan hakkında gerekeni yapmayan ve geçmişte başörtüsü yasağını savunan 28 Şubatçı Meral Akşener, tescilli kadın düşmanıdır. Savunduğu tek kadın kendisi!” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini
Ekonomi

'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar sonrası konuşan İslam Memiş, yüksek seviyelerden satılıp düşük seviyelerden altın alın..
Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı
Kültür - Sanat

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Diyarbakır’da 6 gün sürecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgülü peynirin kesimiyle başlarken, Rize ile bir..
Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?
Avrupa

Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Başbakan Angela Merkel’in, “Almanya’yı zor günler bekliyor” açıklamasıyla ülkede yeniden tam kapanmanın eğişine gelindi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay