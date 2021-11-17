Alpay Özalan’dan Akşener’e tepki!
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından, tepki gösterdi.
Yeni Akit Ankara
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfür etmesini koruyan ve partisinin grup toplantısında kadın haklarından bahsetmesine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyan Meral Akşener, bugün utanmadan kadın haklarından bahsetti. Lütfü Türkkan hakkında gerekeni yapmayan ve geçmişte başörtüsü yasağını savunan 28 Şubatçı Meral Akşener, tescilli kadın düşmanıdır. Savunduğu tek kadın kendisi!” ifadelerine yer verdi.