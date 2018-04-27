Alpay Özalan, milletvekili aday adayı oldu! Bakın hangi partiden
Beşiktaşlı eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.27 Nisan 2018 Cuma 14:22
Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.
REFERANDUMDA "EVET" DEMİŞTİ
AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.
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