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Alpay Özalan, milletvekili aday adayı oldu! Bakın hangi partiden

Beşiktaşlı eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 14:22
Alpay Özalan, milletvekili aday adayı oldu! Bakın hangi partiden

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.

REFERANDUMDA "EVET" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:22
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