Alpay Özalan, kodu mu oturttu! O isim, bu kapaktan sonra bir daha kendine gelemez
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ecdada karşı skandal ifadeler kullanmasına sert tepki gösterdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ecdada karşı skandal ifadeler kullanmasına sert tepki gösterdi. Özalan, sosyal medya paylaşımında "Meral Akşener'in densizlik edip Sultan 2. Abdülhamid Han'a saldırması sonrası, CHP yandaşı Tele 1'de de rezil sözler kullanıldı. İstediğiniz kadar saldırın, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tırnağı kadar değeriniz yok! CHP ve İyi Parti, ecdada düşmanlığın simgesidir." dedi.