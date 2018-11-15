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Alpay Özalan, "Ben olsam Akşener'in evini yakardım" dedi mi? Açıklama yaptı!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininde önündeki protestoyla ilgili, "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:40
Alpay Özalan, "Ben olsam Akşener'in evini yakardım" dedi mi? Açıklama yaptı!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininde önündeki protestoyla ilgili, "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." dediği yönünde asılsız bir iddia ortaya atıldığını belirtti.

Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden hakkında paylaşılan iddialara cevap verdi.

"Asılsız iddia dolaşıma sokuldu"

Özalan, geçen ay Akşener'in İstanbul'daki konutunun önünde protesto gösterisi düzenleyenler için "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." şeklinde beyanda bulunduğuna ilişkin asılsız bir iddianın dolaşıma sokulduğunu söyledi.

"Hukuki süreci başlatacağım"

Kesinlikle böyle bir beyanda bulunmadığını dile getiren Özalan, "Bu düşmanca ve art niyetli yalan bilgiyle şahsım hakkında olumsuz bir algı yaratma gayesi taşıyan kişilerin tespit edilmesi, sonrasında da gerekli işlemlerin yapılması konusunda hukuki süreci başlatacağım." dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Alpay Özalan
  4. Meral Akşener
  5. MHP
  6. protesto

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