Alpay Özalan ateş püskürdü: CHP, PKK'nın çıkardığı yangınlar için HDP'ye brifing verdi!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangın bölgesini ziyaret eden örgütün siyasi uzantısı HDP'ye bilgi vermesini eleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangınla mücadele sürüyor

Türkiye, son 11 günde Antalya’nın Manavgat ilçesi, Fethiye, Marmaris, Köyceğiz, Milas başta olmak üzere 47 ilde bir kısmı terör örgütü PKK tarafından çıkarılan ve büyük bir kısmı söndürülen orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

223 yangının 217'si kontrol altına alındı

47 ilde 223 noktada çıkan orman yangınlarının 217’si 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınırken Muğla’nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Yatağan ilçeleri ile Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 6 noktada yangınla mücadele ise devam ediyor.

HDP, PKK'nın yaktığı ormanları yerinde inceledi

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, PKK'nın üstlendiği yangınları yerinde incelemeye gitti. HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar başkanlığındaki heyet, CHP'nin Bodrum ve Milas belediye başkanları ile görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"CHP'li başkan, HDP'li Sancar'a brifing verdi"

Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, HDP'li Mithat Sancar'a brifing verip "BAŞKANIM" dedi. "Bodrum, Cizre'ye çok uzak değil" diyerek tehditler savuran Selahattin Demirtaş'ı savunan CHP'den de bu beklenirdi. CHP ve ortağı İyi Parti, HDP uşaklığı için birbiriyle yarışıyor.