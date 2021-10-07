  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alpay Özalan: Akşener İYİ Parti’ye yeni simge buldu
Siyaset

Alpay Özalan: Akşener İYİ Parti’ye yeni simge buldu

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 17:02:00 -
Alpay Özalan: Akşener İYİ Parti’ye yeni simge buldu

 yeniakit  Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Meral Akşener partisine yeni simge bulmuş: Rüzgârgülü Vatansever maskesi takıp HDP'ye baston oldular. HDP emir verdi, Meral Akşener adaylıktan çekildi. Şimdiye kadar yaptıkları tek doğru hareket, Rüzgârgülü olduklarını kabul etmek. Yeni simgeniz hayırlı olsun” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay