Alpay Özalan: Akşener İYİ Parti’ye yeni simge buldu
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
yeniakit Ankara
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Meral Akşener partisine yeni simge bulmuş: Rüzgârgülü Vatansever maskesi takıp HDP'ye baston oldular. HDP emir verdi, Meral Akşener adaylıktan çekildi. Şimdiye kadar yaptıkları tek doğru hareket, Rüzgârgülü olduklarını kabul etmek. Yeni simgeniz hayırlı olsun” diye konuştu.