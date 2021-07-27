Alpaslan Öztürk GS’de

Galatasaray 2021-2022 sezonunun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile gerçekleştirdi. Sarı-kırmızı kulüp, Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu transferle ilgili olarak Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti 2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Göztepe ile başarılı 3 sezon geçiren Alpaslan Öztürk 2020-21 sezonunda sözleşmesinin bitimi ile takımdan ayrılmıştı.

Alpaslan Öztürk kimdir?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993'te Belçika'da dünyaya geldi. Alpaslan Öztürk altyapı kariyerine Berchem Sport'da başladı. Öztürk 12 yaşında Beerschot AC takımının alt yapısına geçti. Öztürk, 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Mart 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi. Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı. Öztürk, 2011-12 sezonunda Beerschot'a geri döndü.

Sağ bek mevkiinde oynayan Alpaslan Öztürk sırasıyla; Standard Liège, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor, Göztepe formaları giydi. Öztürk, 1 Temmuz 2021'de Galatasaray'a imza attı. Göztepe ile 76 maça çıkan Öztürk 13 gol attı.