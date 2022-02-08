Alparslan'dan nefes kesen yeni tanıtım
TRT'nin sevilen dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun 13. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Alparslan'ın "İmdi kurdun çakala diş geçirme vaktidir!" sözleri damga vurdu.
Sultan Aparslan'ın destansı hikayesini konu edinen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 13. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Haris’in peşine düşen Alparslan, Akça’nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmek için uğraşıyor.
Vaspurakan’a vali olarak atanan Diyojen, Akça’yı Alparslan’dan önce ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.
Alparslan Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 14 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.